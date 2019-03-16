Kırıkkale'de Otomobil Bariyerlere Çarptı: 3 Yaralı

Kırıkkale
'de otomobilin bariyerle çarpması sonucu biri ağır, 3 kişi yaralandı.
Demir Şimşek idaresindeki 06 BEP 303 plakalı otomobil, Kırıkkale- Ankara
kara yolu Irmak köyü virajlarında yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda, refüjdeki bariyerlere çarptı.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Nazan Yıldırım ve Tayfur Şimşek yaralandı.
112 Acil Servis
ekiplerince Kırıkkale Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralılardan Tayfur Şimşek'in, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan kara yolu, aracın yoldan kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.
Ankara, Kırıkkale, Güncel
Kaynak: AA