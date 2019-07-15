15.07.2019 10:38
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Kırıkkale'de otomobil devrildi: 4 yaralı

Kırıkkale

Kırıkkale'de otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale'de Alparslan Türkeş Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ayhan A. idaresindeki 09 UB 848 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak devrildi. Kazada, sürücü Ayhan A. ile otomobilde bulunan B. A, E. A. ve S. Ş. yaralandı.

Kazada otomobilde sıkışan yaralılar, Kırıkkale Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yardımı ile devrilen araçtan çıkarıldıktan sonra ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. - KIRIKKALE
Kaynak: İHA
Kırıkkale, 3. Sayfa

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