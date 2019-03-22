Kırıkkale'de Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 6 Yaralı

Kırıkkale
'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Şeref Göloğlu idaresindeki yabancı plakalı otomobil, Alparslan Türkeş Bulvarı
Yüksek İhtisas Hastanesi karşısındaki tünele ters yönden girmek istediği sırada Hasan Doğan
'ın kullandığı 06 HB 1379 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç devrildi.
Kazada yaralanan sürücüler ile 4 kişi, 112 Acil Servis
ekiplerince Yüksek İhtisas Hastanesi ve Kırıkkale Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından açıldı.
Kaza anı, iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Güncel
Kaynak: AA