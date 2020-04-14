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Kırıkkale'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 3 yaralı

Kırıkkale'de otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı.

14.04.2020 21:26 | Son Güncelleme: 14.04.2020 21:58
Kırıkkale'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 3 yaralı
Kırıkkale 'de otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı.
H.B'nin (31) kullandığı 01 TY 619 plakalı motosiklet ile E.D. (64) idaresindeki 71 DT 315 plakalı otomobil, Karacalı Caddesi'nde çarpıştı.
Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan M.Ç. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Motosiklet sürücüsü H.B'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Motosiklet, Kırıkkale, Güncel
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