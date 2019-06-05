Kırıkkale'de otomobil kamyona çarptı: 2 yaralı

Kırıkkale
'de otomobilin kamyona çarpması sonucu biri ağır iki kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İpek Can (24) idaresindeki 34 BOA 653 plakalı otomobil, Kırıkkale- Kırşehir
kara yolunun 18. kilometresinde aynı yönde seyreden ve sürücüsü belirlenemeyen 71 FE 167 plakalı kamyona çarptı.
Kazada otomobil sürücüsü ve araçta bulunan Deniz Atar yaralandı.
112 Acil Servis
ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Atar'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan kara yolu, araçların yoldan kaldırılmasıyla tekrar ulaşıma açıldı.
Kaynak: AA
Kırşehir
, Kırıkkale
, Güncel