Kırıkkale'de otomobil minibüse çarptı: 8 yaralı

Kaynak: DHA

Kırıkkale'de otomobil minibüse çarptı: 8 yaralıKIRIKKALE'nin Balışeyh ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin minibüse arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.Kaza, akşam saatlerinde Balışehy ilçesine bağlı Yukarı Mahmutlar köyünde meydana geldi. Amasya'dan Ankara yönüne giden Hikmet Kaya yönetimindeki 05 AK 388 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak önünde seyir halinde bulunan Ahmet Yalçınkaya yönetimindeki 71 AAE 443 plakalı minibüse çarptı. Otomobil çarpmanın etkisiyle bariyerlere çarparak durabildi. Kazada minibüste bulunan 6 kişi ile otomobil sürücüsü Hikmet Kaya ve yanında bulunan 1 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılara, olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldı. Yaralılar, daha sonra ambulanslarla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.