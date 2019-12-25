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Kırıkkale'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

KIRIKKALE'nin Karakeçili ilçesinde, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan otomobilde 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

25.12.2019 16:56 | Son Güncelleme: 25.12.2019 16:56 Kırıkkale'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

KIRIKKALE'nin ilçesinde, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan otomobilde 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Karakeçili hastane kavşağında meydana geldi. Ankara'dan Kırşehir'e giden Selim Şahin (43) yönetimindeki 06 JD 951 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü Selim Şahin ile otomobilde bulunan akrabaları Hüseyin Şahin (65) ve Sinan Şahin (45) yaralandı. Yaralı 3 kişi, ambulanslar ile 'deki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Sinan Şahin, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Karakeçili, Kırıkkale, Güncel

Kaynak: DHA

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