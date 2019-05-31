31.05.2019 11:08
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Kırıkkale'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Kırıkkale

Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Mustafa Şirinkan idaresindeki 34 BS 8910 plakalı otomobil, Kırıkkale- Samsun kara yolunun 39. kilometresinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada, otomobilde sıkışan Pınar Deniz, olay yerinde hayatını kaybetti, Durmuş Şirinkan, Emir Deniz, Meral Şirinkan ve Fatma Deniz yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Kırıkkale, Güncel