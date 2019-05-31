Kırıkkale'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Kırıkkale
'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Mustafa Şirinkan idaresindeki 34 BS 8910 plakalı otomobil, Kırıkkale- Samsun
kara yolunun 39. kilometresinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada, otomobilde sıkışan Pınar Deniz
, olay yerinde hayatını kaybetti, Durmuş Şirinkan, Emir Deniz
, Meral Şirinkan ve Fatma Deniz yaralandı.
112 Acil Servis
ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Kırıkkale
, Güncel