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Kırıkkale'de otomobil su kanalına devrildi: 2 yaralı

Kırıkkale'de otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

16.09.2019 23:48Kırıkkale'de otomobil su kanalına devrildi: 2 yaralı
Kırıkkale'de otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Hakan Ulusu (31) idaresindeki 06 RJP 31 plakalı otomobil, Kırıkkale- Samsun kara yolu Bağlarbaşı Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak şarampoldeki su kanalına devrildi ve kanalda metrelerce sürüklendi.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, araçta sıkışan yaralıları bulundukları yerden çıkardı.
Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulanan Nil Pınar Akbaş (22), 112 Acil Servis ekiplerince Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kırıkkale, Samsun, Güncel

Kaynak: AA

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