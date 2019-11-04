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Kırıkkale'de otomobil tıra çarptı: 1 ölü, 5 yaralı

Kırıkkale'de otomobilin tıra çarparak devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

04.11.2019 09:54
Kırıkkale'de otomobilin tıra çarparak devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Harun Dikçalı (22) idaresindeki 58 BA 807 plakalı otomobil, Kırıkkale- Samsun kara yolunun 27. kilometresinde aynı yönde seyreden Cafer Bulut'un kullandığı 06 JTS 68 plakalı tıra çarparak refüje devrildi.
Kazada otomobilde bulunan Mustafa Karakaya (19) olay yerinde hayatı kaybetti.
Yaralanan sürücü Dikçalı ile otomobilde bulunan Ebubekir Şahin (19), Şamil Buğrahan Dikbaş (19), Burak Ocak (20) ve Cihat Yıldırım (20), Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi ve Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Kırıkkale'de otomobil tıra çarptı: 1 ölü, 5 yaralı

Kırıkkale, Samsun, Güncel

Kaynak: AA


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