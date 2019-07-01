01.07.2019 18:57
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Kırıkkale'de otomobillerden hırsızlık güvenlik kamerasında

Kırıkkale

Kırıkkale'de otomobillerin camlarının kırılıp, çanta ve telefonların çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kırıkkale 'de otomobillerin camlarının kırılıp, çanta ve telefonların çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, aynı günde bir dinlenme tesisi, Yenimahalle , Keskin ve Balışeyh ilçelerinde otomobillerin camlarının kırıp araçtaki çanta ve telefonları çalan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.
Ekipler, zanlıların N.P. (20) ve B.P. (17) olduğunu tespit etti.
Karşıyaka Mahallesi'ndeki evlerinde kümeste saklanan zanlılar çalıntı çanta ve telefonlarla yakalandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan N.P. tutuklandı, B.P. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan, hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, zanlıların, park halindeki otomobile yaklaşması, camını kırdıktan sonra çanta ve telefonları alıp uzaklaşması yer alıyor.
Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü , Kırıkkale , Güncel

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