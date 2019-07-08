08.07.2019 22:19
Haberler» Güncel» Haber

KIRIKKALE'DE PANTOLON HIRSIZI TUTUKLANDI

KIRIKKALE'de, 34 evden pantolon ve kıyafet çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan Turcan E. (59), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KIRIKKALE'de, 34 evden pantolon ve kıyafet çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan Turcan E. (59), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte son dönemde evlerden pantolon ve kıyafet çalınması ile ilgili çalışma başlattı. Hepsi de 1'nci katta olan 34 eve balkon kapısı veya pencerelerden girerek, hırsızlık yaptığı belirlenen Turcan E., yaklaşık 3 ay süren çalışmanın ardından yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin, aynı suçtan cezaevinde bir süre yattığı ve 8 ay önce tahliye olduğu öğrenildi. Evlerden değerli eşya yerine pantolon, elbise türü kıyafetler çaldığı belirlenen şüpheli, sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı. KIRIKKALE'DE PANTOLON HIRSIZI TUTUKLANDI
Kaynak: DHA
Emniyet Müdürlüğü, Güncel

Son Dakika Haberleri
23:41   Çukurca'da 1 kadın ve çocuğu vuruldu
23:41   Mahalleli otomobilleri kucaklayarak yangından uzaklaştırdı
23:41   Tarsus'taki kayıp kız bulundu
23:40   Şanlıurfa'dan sınıra askeri sevkiyat
23:40   Suriye sınırına askeri sevkiyat
23:40   İzmir'de 50 kaçak göçmen yakalandı
23:40   Kaza yapan araçta kimyasal madde şüphesiyle hastanenin acili kapatıldı