Kırıkkale'de parklar, şeritlerle kapatıldı

KIRIKKALE Belediyesi, koronavirüs kapsamında yapılan tüm uyarılara rağmen parklarda toplanmaya devam eden vatandaşları önlemek amacıyla, parkları şeritlerle kapattı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile mücadelede kapsamında, resmi makamlardan yapılan 'evde kal' uyarılarına rağmen park ve bahçelerde insan yoğunluğu yaşanıyor. Kırıkkale Belediyesi de bunları önlemek adına başlattığı çalışmada, özellikle hafta sonları vatandaşların yoğun bir şekilde uğradığı Hüseyin Kahya Parkı, Büyükşehir Parkı ve mahallelerde bulunan parkları, zabıta ekipleri tarafından şerit çektirerek kapattırdı.

Kaynak: DHA