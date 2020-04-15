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Kırıkkale'de polisten sağlık çalışanının çocuğuna doğum günü sürprizi

Kırıkkale'de polis ekipleri, sağlık çalışanı annesi nöbetçi olduğu için gün boyu eve gelemeyecek olan 7 yaşındaki çocuğa sürpriz yaparak doğum gününü kutladı.

15.04.2020 15:52 | Son Güncelleme: 15.04.2020 16:24
Kırıkkale'de polisten sağlık çalışanının çocuğuna doğum günü sürprizi
Kırıkkale 'de polis ekipleri, sağlık çalışanı annesi nöbetçi olduğu için gün boyu eve gelemeyecek olan 7 yaşındaki çocuğa sürpriz yaparak doğum gününü kutladı.
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Yüksek İhtisas Hastanesi Yoğun Bakım Servisinde çalışan Mehtap Varışlı'nın 7 yaşındaki oğlu Mehmet Fatih Varışlı'nın doğum günü olduğunu ve annenin, görevinden dolayı gün boyu eve gidemeyeceğini öğrenince sürpriz doğum günü organize etmek istedi.
Doğum günü pastası hazırlatan ve hediye alan polis ekipleri, Mehmet Fatih'in Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki evine giderek, doğum gününü kutladı. Pasta üzerindeki mumları üfleyen Mehmet Fatih'e hediyesi de verildi.
Polis ekiplerinin sürprizine çok sevinen Mehmet Fatih, ekiplere teşekkür etti.
Baba Abdurrahman Varışlı da Kırıkkale Belediyesinde çalıştığını ve yüksek tansiyon hastası olduğu için dışarı çıkamadığını söyledi.
Oğlunun doğum günü için heveslendiğini dile getiren Varışlı, "Hepinizden Allah razı olsun. Çok sevindik. Oğlum çok istiyordu. Kendisini de polis olmak istiyor. Yunus polisi olup motorla gezmek istiyor." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Mehmet Fatih, Kırıkkale, Polis, Güncel
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