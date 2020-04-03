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Kırıkkale'de "Psikososyal Destek Hattı" kuruldu

Kırıkkale'de "Psikososyal Destek Hattı" kuruldu Kırıkkale'de, Korona virüs (Covid-19) ile mücadelede sağlık çalışanları ile sosyal izolasyon nedeniyle evinde kalan vatandaşların bu süreçteki kaygı ve streslerini en aza indirebilmek için "Psikososyal Destek Hattı" kuruldu.

03.04.2020 22:48 | Son Güncelleme: 03.04.2020 22:50
Kırıkkale 'de "Psikososyal Destek Hattı" kuruldu
KIRIKKALE - Kırıkkale'de, Korona virüs (Covid-19) ile mücadelede sağlık çalışanları ile sosyal izolasyon nedeniyle evinde kalan vatandaşların bu süreçteki kaygı ve streslerini en aza indirebilmek için "Psikososyal Destek Hattı" kuruldu.
Kırıkkale Valiliği koordinesinde İl Sağlık Müdürlüğünde görevli psikolog, sosyal çalışmacı ve çocuk gelişimi çalışanlarından oluşan ekip, geleceğe yönelik umutsuzluk, sevdiklerine hastalık bulaştırmaya dair yoğun kaygı, eski alışkanlıklara duyulan özlem, yalnızca olumsuz düşüncelere odaklanma gibi sıkıntıları yaşayan vatandaşlara psikolojik ve sosyal destek hizmeti sunuyor. 0318 256 3702 numaralı 'Psikolojik Danışma Hattı' ile ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Çocuk Gelişimci Başak Çelik, "Şu an biz burada Korona virüs Psikososyal Destek Hattını kurduk. Numaralarımızı dağıttık. Burada halkın evde kaldığı sürece kaygıları ve korkuları artabiliyor. Çünkü salgın bir hastalıkla baş etmeye çalışıyoruz. Bu durumlarda bizleri arayıp kaygılı olduklarını söylüyorlar. Bu konularda onlara yardımcı olamaya çalışıyoruz. Yine aynı şekilde çocukları ile alakalı konularda 'nasıl anlatacağımız bilmiyorum, çocuğum çok kaygılı ne yapacağım bilmiyorum' ya da 'çocuğumla nasıl vakit geçireceğim' konusunda bilgi almak istiyorum diye bizi arayanlar oluyor" ifadelerini kullandı. Kırıkkale’de ’Psikososyal Destek Hattı’ kuruldu

Kaynak: İHA

Etiketler: Kırıkkale, Genel

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Kırıkkale'de "Psikososyal Destek Hattı" kuruldu
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