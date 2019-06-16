16.06.2019 03:02
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Kırıkkale'de sağanak nedeniyle okulun istinat duvarı çöktü

Kırıkkale

KIRIKKALE'de, akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Kırıkkale Endüstri Meslek Lisesi'nin istinat duvarı çöktü.

KIRIKKALE'de, akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Kırıkkale Endüstri Meslek Lisesi'nin istinat duvarı çöktü. Yıldırım isabet eden bir ağaç ise ikiye bölünerek park halindeki 2 otomobilin üzerine devrildi.
Kırıkkale'de, akşam saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Şehir merkezinde cadde ve sokaklar, şiddetli yağışta göle döndü. Kırıkkale Endüstri Meslek Lisesi'nin istinat duvarı, yağışın etkisiyle çöktü. Yenidoğan Mahallesi'ndeki Zafer Caddesi'nde ise bir ağaç yıldırım düşmesi sonucu ikiye ayrıldı. Ağacın yıkılan gövdesinin altına kalan 2 otomobilde hasar oluştu. Mahallelinin ihbarıyla gelen itfaiye ekipleri, ağacı keserek, kaldırdı.


- Kırıkkale
Kaynak: DHA
Endüstri Meslek Lisesi, Kırıkkale, Güncel

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