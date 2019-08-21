Haberler» genel» Haber

Kırıkkale'de sağanak yağmur etkili oluyor

Kırıkkale'de sağanak yağmur etkili oluyorKIRIKKALE - Kırıkkale'de öğlen saatlerinde başlayan sağanak etkili oldu.

21.08.2019 15:29
Kırıkkale'de sağanak yağmur etkili oluyor
Kırıkkale'de sağanak yağmur etkili oluyor
KIRIKKALE - Kırıkkale'de öğlen saatlerinde başlayan sağanak etkili oldu.
Kırıkkale'de bunaltıcı sıcakların ardından, sağanak şeklinde yağan yağmur şehir merkezinde yollarda su taşkınlarına sebep oldu. Öğlen saatlerinde başlayan sağanakta vatandaşlar ıslanmamak için duraklara ve bina girişlerine sığındı.
Tarım ve Orman Bakanlığı Acil Durum Yönetim Merkezinden Kırıkkale için yapılan uyarıda, "Sağanak ve gök gürültülü yağışların aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.
Kırıkkale'de sağanak yağmur etkili oluyor

Kırıkkale, Genel

Kaynak: İHA

Son Dakika genel Haberleri
16:18   Mudanya'da siyah incir hasadı başladı
15:48   Genç öğrenci hastane tuvaletinde bulduğu 20 bin TL'yi polise teslim etti
15:29   Kırıkkale'de sağanak yağmur etkili oluyor
15:24   Belediye başkanı gençlerle birlikte okul boyuyor
15:15   'Eserler Ait Olduğu Yerde Güzeldir' projesinde 6 bin imzaya ulaşıldı
15:10   Şehir merkezine inen domuz sürüleri çiftçileri canından bezdirdi
14:54   Şehir manzarasına karşı kurulan salıncağa yoğun ilgi