16.06.2019 00:47
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Kırıkkale'de sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi

Kırıkkale

Kırıkkale il genelinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

Kırıkkale il genelinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

Kırıkkale il genelinde başlayan yağmur yaklaşık 4 saat etkili oldu. Yağmur nedeniyle bazı yerlerde su birikintileri oluşurken, Kırıkkale- Kayseri Karayolu ve 43 ilin geçiş noktasındaki "kilit kavşakta" araçlar trafikte güçlükle seyretti. İlçelerde de etkili olan yağış Sulakyurt'u da etkisi altına aldı. Sulakyurt'ta dağlık alana yıldırım düşmesi sonucu Balışeyh ilçesinden gelen ana hat tellerinin kopmasına neden oldu. 2 saat süreyle elektriksiz kalan ilçeye alternatif hattan elektrik verildi. Ekipler, kopan elektrik tellerinin onarımı için çalışmalarını sürdürüyor.

Balışeyh ilçesinde de D-200 Karayolunda göletler halinde oluşan su nedeniyle araçlar yarım saat boyunca mahsur kaldı. Kırıkkale- Ankara Karayolunda da maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi. Trafik polisleri ise trafiği rahatlatmak için yoğun çaba sarf ediyor.

İl merkezinde ise yağmurdan korunmak isteyen bazı vatandaşlar saçakların altında beklerken, bazıları ise ticari taksiyle evine gitmek zorunda kaldı.Yağmurla birlikte etkili olan rüzgar, Zafer Caddesindeki ağaç dalının kırması sonucu otomobilin üstüne düştü. Kırıkkale Belediyesine bağlı ekipler, iş makinesi ve vidanjör yardımıyla tıkanan yer altı giderlerini açarken, hummalı bir şekilde çalışma sürdürüyor. - KIRIKKALE
Kaynak: İHA
Sulakyurt, Balışeyh, Kırıkkale, Güncel

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