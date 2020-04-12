Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kırıkkale'de Sağlık Bakanlığınca gönderilen maskeler dağıtılmaya başlandı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Sağlık Bakanlığınca Kırıkkale Valiliğine gönderilen maskelerin dağıtımına başlandığı bildirildi.

12.04.2020 11:20 | Son Güncelleme: 12.04.2020 11:20
Kırıkkale'de Sağlık Bakanlığınca gönderilen maskeler dağıtılmaya başlandı
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Sağlık Bakanlığınca Kırıkkale Valiliğine gönderilen maskelerin dağıtımına başlandığı bildirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, maskelerin merkezi ve ilçelerde günlük olarak vatandaşlara dağıtıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Maskelerin dağıtımı, zaruri ihtiyaçlarını karşılamak üzere sokağa çıkmış ve maske temin edemeyen vatandaşlarımızın cadde, sokak, minibüs ana durakları ve pazar yeri gibi alanlara geldiklerinde içeriye maskesiz girmemeleri için Vefa Sosyal Destek Grubu ile belediye ekipleri aracılığı ile gerçekleştiriliyor." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Kırıkkale, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Olay yerine gelip kocasının suçunu üstlense de çelişkili ifadeleri ele verdi Haberler
Olay yerine gelip kocasının suçunu üstlense de çelişkili ifadeleri ele verdi
Tüm Türkiye’ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı Haberler
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı
86 yaşında virüsü yenerek umut olan Resmiye Nine’den kahreden haber Haberler
86 yaşında virüsü yenerek umut olan Resmiye Nine'den kahreden haber
Soylu’nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan’ı rahatsız etti Haberler
Soylu'nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan'ı rahatsız etti
Sokağa çıkma yasağını ihlal edenlerin sayısı dünden bu yana 7 kat arttı Haberler
Sokağa çıkma yasağını ihlal edenlerin sayısı dünden bu yana 7 kat arttı
Bakan Soylu’dan yasak kararıyla ilgili itiraf: Eleştirileri kabul ettim Haberler
Bakan Soylu'dan yasak kararıyla ilgili itiraf: Eleştirileri kabul ettim
Sağlık Bakanı, ağır vakalarla ilgili olumlu gelişmeyi gece yarısı paylaştı Haberler
Sağlık Bakanı, ağır vakalarla ilgili olumlu gelişmeyi gece yarısı paylaştı
Haberler ›› Güncel ››Kırıkkale'de Sağlık Bakanlığınca gönderilen maskeler dağıtılmaya başlandı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:00: Gıdaların bozulmadan muhafaza edilmesine yönelik tavsiyeler - Haber 13:00: İran'da korona virüsten ölenlerin sayısı 4 bin 474'e yükseldi - Haber 13:00: Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 30 bine yaklaştı - Haber 12:59: Yasağa uymayanların bahaneleri; Sigara alma, hasta ziyareti, kediye mama verme - Haber 12:59: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Paskalya mesajı - Haber 12:42: Çin'de son 24 saatte koronavirüs kaynaklı ölüm yaşanmadı - Haber 11:44: Son dakika: Koronavirüsü yenerek iyileşen Resmiye Nine, beyin kanamasından hayatını kaybetti - Haber 11:17: Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı - Haber