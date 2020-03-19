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Kırıkkale'de sağlık çalışanlarına alkışlı destek

Kırıkkale'de sağlık çalışanlarına alkışlı destek Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısıyla tüm Türkiye'de olduğu gibi Kırıkkale'de de vatandaşlar balkonlara çıkarak sağlık çalışanlarını alkışlarla destekledi.

19.03.2020 22:57 | Son Güncelleme: 19.03.2020 22:57
Kırıkkale'de sağlık çalışanlarına alkışlı destek
KIRIKKALE - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısıyla tüm Türkiye'de olduğu gibi Kırıkkale'de de vatandaşlar balkonlara çıkarak sağlık çalışanlarını alkışlarla destekledi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabı üzerinden "Alkışlayalım! Ne kadar alkışlasak azdır. Bugün saat 14.00'te Meclis'teki konuşmamda milletimin temsilcilerini özverili Sağlık Çalışanlarımızı alkışlamaya davet ettim. Şimdi tam 21.00'da milletimizi, bu alkış sesini Türkiye çapında, balkonlardan yükseltmeye davet ediyorum" şeklindeki paylaşımının ardından Kırıkkaleli vatandaşlar, Korona virüse (Kovid-19) karşı görev yapan sağlık çalışanlarına balkonlar ve pencerelerden alkışlarla destek verdi. Pencere ve balkonlara çıkan vatandaşlar hep birlikte sağlık çalışanlarını alkışladı. Kırıkkale’de sağlık çalışanlarına alkışlı destek

Kaynak: İHA

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Kırıkkale'de sağlık çalışanlarına alkışlı destek
Etiketler : Genel

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