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Kırıkkale'de sağlık çalışanlarından "evde kal" çağrısı

Kırıkkale'de sağlık çalışanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında çektikleri video ile "evde kal" çağrısı yaptı.

02.04.2020 15:08 | Son Güncelleme: 02.04.2020 15:08
Kırıkkale'de sağlık çalışanlarından
Kırıkkale 'de sağlık çalışanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında çektikleri video ile "evde kal" çağrısı yaptı.
Yahşihan Toplum Sağlığı Merkezi personeli, Sağlık Bakanlığının vatandaşlara yaptığı "evde kal" çağrısına çektikleri video ile destek oldu.
Sağlık çalışanları, videoda "Unutma, genç de olsan, sağlıklı da olsan potansiyel virüs taşıyıcısısın. Kendin, çocuklarımız, annelerimiz, babalarımız, ailelerimiz, toplum, tüm sevdiklerimiz ve ülkemiz için kendini koru. Zorunlu olmadıkça dışarı çıkma, evde kal." çağrısında bulundu.
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Kaynak: AA

Etiketler: Kırıkkale, Yahşihan, Sağlık
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Haberler ›› Sağlık ››Kırıkkale'de sağlık çalışanlarından 'evde kal' çağrısı - Haberler
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