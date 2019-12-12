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Kırıkkale'de saksıda Hint keneviri ele geçirildi

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde bir evin odasına yaptıkları düzenek ile saksının içinde Hint keneviri bitkisi yetiştiren 2 şüpheli tutuklandı.

12.12.2019 18:07 | Son Güncelleme: 12.12.2019 18:13Kırıkkale'de saksıda Hint keneviri ele geçirildi
'nin ilçesinde bir evin odasına yaptıkları düzenek ile saksının içinde Hint keneviri bitkisi yetiştiren 2 şüpheli tutuklandı.

Delice ilçesinde bir evinin odasında içinde Hint keneviri bitkisi yetiştirdiği yönde alınan ihbarı değerlendiren polis, bir süredir evi izlemeye aldı. Delice İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince eve yapılan operasyonda 7 bin 500 gram satışa hazır kubar esrar maddesi, evin diğer bir odasında ise saksılara ekili halde 390 kök Hint keneviri ele geçirildi. Hint keneviri yetiştirmek için kullanılan elektrik, ısı, ışık ve havalandırma düzeneklerine de el konuldu.

Uyuşturucu madde ticareti yapmak ve izinsiz Hint keneviri bitkisi yetiştirmek suçundan 2 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Buradaki işlemlerin ardından Delice Adliyesine sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KIRIKKALE

Kırıkkale, Delice, Polis, Güncel

Kaynak: İHA

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