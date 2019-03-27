Kırıkkale'de Seçim Güvenliği Toplantısı

Kırıkkale
İl Seçim Güvenliği Toplantısı Vali Yunus Sezer
başkanlığında gerçekleştirildi.
Valilikte düzenlenen toplantıda, 31 Mart'taki mahalli idareler seçiminde alınacak tedbirler değerlendirildi.
Yerel seçimlerin Kırıkkale'de huzur ve güven ortamında sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi için seçim günü, öncesi ve sonrası alınacak tedbirlerin değerlendirildiği toplantı, görüş ve önerilerin tartışılmasıyla sona erdi.
Toplantıya, vali yardımcıları, kaymakamlar, İl Jandarma
Komutanı Albay İbrahim Ayhan
Vural, İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu ve diğer ilgililer katıldı.
Huzur, Yunus Sezer, Kırıkkale, Güncel
Kaynak: AA