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Kırıkkale'de şehit ailesinden Milli Dayanışma Kampanyası'na bağış

Kırıkkale'de şehit ailesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı "Milli Dayanışma Kampanyası"na 2 bin lira bağışladı.

10.04.2020 15:20 | Son Güncelleme: 10.04.2020 15:26
Kırıkkale'de şehit ailesinden Milli Dayanışma Kampanyası'na bağış
Kırıkkale 'de şehit ailesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı "Milli Dayanışma Kampanyası"na 2 bin lira bağışladı.
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 24 Şubat 2016'da terör örgütü PKK mensuplarının saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Osman Kablan'ın Yuva Mahallesi'nde ikamet eden ailesi, İl Emniyet Müdürlüğünü arayarak oğulları için "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek olmak istediklerini bildirdi. Polis ekipleri, şehit ailesinin evine giderek bağışı teslim aldı.
Baba Mustafa Kablan, gazetecilere, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya şehit oğlu için 2 bin lira bağış yapağını söyledi.
Kablan, "Bizim de devletimize ufak bir yardımımız olsun istedik. Emekli maaşımızdan biriktirdiğimizi oğlumuz için bağışladık. Takdir Allah'tan. Her şey Allah'ın takdiri. Bu vatan için hepimiz hazırız. Beni de gönderseler giderim. Sayın Cumhurbaşkanımızdan da Allah bin kere razı olsun. Bu süreçte alınan kararlara uyarak dışarı çıkmıyoruz." diye konuştu
Anne Elmas Kablan da "Cumhurbaşkanımıza uyuyoruz. Ne derse biz oradayız. Türkiyemiz için bir ekmeğimiz olsun bölüşürüz." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Recep Tayyip Erdoğan, Kırıkkale, Güncel
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