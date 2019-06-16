16.06.2019 16:59
Haberler»Güncel » Haber

Kırıkkale'de sele kapılan çift, hayatını kaybetti (3)

Kırıkkale

EKİLİ ARAZİLER BÜYÜK ZARAR GÖRDÜSulakyurt ilçesine bağlı Ayvatlı köyünde 2 kişinin yaşamını yitirdiği selde, ekili araziler de büyük zarar gördü.


EKİLİ ARAZİLER BÜYÜK ZARAR GÖRDÜ
Sulakyurt ilçesine bağlı Ayvatlı köyünde 2 kişinin yaşamını yitirdiği selde, ekili araziler de büyük zarar gördü. Arpa, buğday, nohut üretimi yaparak geçimini sağlayan çiftçiler, arazilerinin büyük zarar gördüğünü söyledi. Çiftçilerden Erdal Bağcı, "Köyde yaklaşık 25 bin dönüm ekili arazi var. Bu 25 bin dönümün şu an en az 15 bini zarar gördü. Burası bağcılıkla uğraşır. Bu bağların tamamı hasar gördü. Ekili, dikili alanın yüzde 10'u kaldı. Ayvatlı köyü olarak 2 milyon liranın üzerinde zararımız var" dedi. İsmail Çoban ise, 1952 yılında aynı felaketin yaşandığını, bunda da 1 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Kaynak: DHA
Sulakyurt, Güncel

Son Dakika Haberleri
18:12 Kamyon cipe arkadan çarptı: 4 yaralı
18:12 CHP İzmir Milletvekili Balbay'ın acı günü
18:12 Mavi turda tekneleri arızalanan 4 kişiyi, Sahil Güvenlik kurtardı
18:12 Fenerbahçe Kongresi'nde "Her şey çok güzel olacak" sesleri
18:12 Sınava polis motosikletiyle yetiştirildi
18:12 Yavru yaban domuzu, düştüğü kuyudan kurtarıldı
18:11 Hak-İş Genel Başkanı Arslan: "CHP'li ve HDP'li belediyelerde yaklaşık 14 bin kişi istifa ettirildi"