16.06.2019 10:26
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Kırıkkale'de sele kapılan karı kocanın cansız bedeni bulundu

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde kuvvetli sağanak nedeniyle oluşan sele kapılan karı koca hayatını kaybetti.

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde kuvvetli sağanak nedeniyle oluşan sele kapılan Mehmet (55) ile eşi Fatma Öztürk (50) hayatını kaybetti.

SELE KAPILDILAR

Ayvatlı köyünde yaşayan Mehmet (55) ile eşi Fatma Öztürk (50), Danacı köyü yolu yakınlarındaki mandıralarında büyükbaş hayvanlarına baktıkları sırada, kuvvetli sağanak nedeniyle oluşan sele kapıldı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Durumu gören vatandaşlar, jandarma ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Servis, AFAD, jandarma, belediye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU

Öztürk çiftinin cesedi, mandıranın 2 kilometre uzağındaki, Çankırı'ya bağlı Karallı köyü yakınlarında bulundu.

Cesetler otopsi yapılmak üzere Çankırı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, çifte ait 35 büyükbaş hayvan da sele kapılarak telef oldu.

Kırıkkale'de sele kapılan karı kocanın cansız bedeni bulundu
Kaynak: AA
Çankırı, Jandarma, Sulakyurt, Kırıkkale, Güncel

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