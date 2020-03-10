Kırıkkale'de servis ve cenaze araçları dezenfekte edildi
Son dönemde artan salgın hastalıklara karşı harekete geçen Kırıkkale Belediyesi ekipleri, vatandaşların hizmetinde kullanılan servis ve cenaze araçlarında dezenfeksiyon çalışması yaptı.
10.03.2020 12:09 | Son Güncelleme: 10.03.2020 12:09
Son dönemde artan salgın hastalıklara karşı harekete geçen Kırıkkale Belediyesi ekipleri, vatandaşların hizmetinde kullanılan servis ve cenaze araçlarında dezenfeksiyon çalışması yaptı.
Kırıkkale Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde kullanılan servis ve cenaze araçlarında virüs ve bakterilere karşı tedbir amaçlı ilaçlama çalışması yapıldı. Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Sağlığı İlaçlama birimlerine bağlı ekiplerce, püskürtme yöntemiyle araçlar ilaçlanarak virüs ve bakterilere karşı önlem alınıyor. Temizlikte vatandaşların temas ettiği tutamaklar, borular ve koltuklar hijyenik hale getiriliyor. Dezenfekte işlemlerinin ardından yapılan ölçümlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.
Belediye tarafından yapılan açıklamada, "Dünyada da söz konusu olan üst solunum yolu enfeksiyonu riski nedeniyle ekiplerimiz periyodik olarak temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerini gerçekleştiriyor. Toplu taşıma alanlarının dışında ibadethanelerde, okullarda ve diğer bütün faaliyet alanlarında günlük temizliğin dışında dezenfeksiyon işlemleri de ekiplerimiz tarafından yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi. - KIRIKKALE
Kırıkkale Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde kullanılan servis ve cenaze araçlarında virüs ve bakterilere karşı tedbir amaçlı ilaçlama çalışması yapıldı. Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Sağlığı İlaçlama birimlerine bağlı ekiplerce, püskürtme yöntemiyle araçlar ilaçlanarak virüs ve bakterilere karşı önlem alınıyor. Temizlikte vatandaşların temas ettiği tutamaklar, borular ve koltuklar hijyenik hale getiriliyor. Dezenfekte işlemlerinin ardından yapılan ölçümlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.
Belediye tarafından yapılan açıklamada, "Dünyada da söz konusu olan üst solunum yolu enfeksiyonu riski nedeniyle ekiplerimiz periyodik olarak temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerini gerçekleştiriyor. Toplu taşıma alanlarının dışında ibadethanelerde, okullarda ve diğer bütün faaliyet alanlarında günlük temizliğin dışında dezenfeksiyon işlemleri de ekiplerimiz tarafından yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi. - KIRIKKALE
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Kırıkkale'de servis ve cenaze araçları dezenfekte edildi
Etiketler : Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Kırıkkale, Güncel
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