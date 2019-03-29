Kırıkkale'de Seyir Halindeki Araçta Yangın

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Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde bir hafif ticari araç, seyir halindeyken çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.Kırıkkale-Kayseri kara yolu Keskin ilçesi girişinde, Burhan Kelen'in kullandığı 27 P 3019 plakalı hafif ticari aracın motor kısmında seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.Otomobilin motor kısmından alevler yükseldiğini gören sürücü ve yardıma gelen vatandaşlar, yangın söndürme tüpüyle müdahalede bulundu.İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında araç kullanılamaz hale geldi.Yangın nedeniyle bir süre trafiğe kapanan kara yolu, yangının söndürülmesiyle tekrar ulaşıma açıldı.