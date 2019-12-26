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Kırıkkale'de şiddetli rüzgar seralara zarar verdi

Kırıkkale'de şiddetli rüzgar seralara zarar verdiKırıkkale'de önceki gün etkili olan kuvvetli rüzgar, sebze seralarında hasara neden oldu.

26.12.2019 20:41 | Son Güncelleme: 26.12.2019 20:43
'de şiddetli rüzgar seralara zarar verdi
Kırıkkale'de önceki gün etkili olan kuvvetli rüzgar, sebze seralarında hasara neden oldu.
Kırıkkale'de 2 gün önce gece saatlerinde hızı zaman zaman 50 kilometreye çıkan rüzgar, ilçesine bağlı köyünde sebze seralarının örtülerini uçurdu. Bazı seralar ise ekili ürünlerin üzerine yıkılarak, zarar verdi. saatlerinde tarlalarına gelen çiftçiler gördükleri tablo karşısında üzüntü yaşadı. Kırıkkale Tarım Orman İl Müdürlüğü ekipleri, il genelinde hasar tespit çalışmalarına başladı. Çiftçi Bahattin Meşe, "Rüzgardan seralarımız zarar gördü. Gece saatlerinde oldu, sabah geldiğimizde gördük ve neye uğradığımızı şaşırdık. Bu yıl ilk kez marul, kıvırcık, yeşillik ekmiştik. Devlet destekli yapmıştık serayı, bu yıl başladık sera üretimine ama talihsizlik oldu" dedi.,
Kırıkkale'de şiddetli rüzgar seralara zarar verdi

Kırıkkale, Kılıçlar, Yahşihan, Sabah, Güncel

Kaynak: DHA


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