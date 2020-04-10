Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kırıkkale'de silahla yaralama

Kırıkkale'de aralarında husumet bulunan şahıslar arasında çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı.

10.04.2020 17:21 | Son Güncelleme: 10.04.2020 17:22
Kırıkkale'de silahla yaralama
Kırıkkale 'de aralarında husumet bulunan şahıslar arasında çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay Kayseri-Kırıkkale kara yolu üzerinde bulunan Yenimahalle TOKİ önünde yaşandı. Aralarında daha önceden husumet bulunan N.K. ile A.U., yol üzerinde karşılaştı. Burada tartışmaya başlayan ikiliden N.K. yanında bulundurduğu silahla ateş etti. Olayda A.U. kolundan hafif yaralanırken şüpheli de olay yerinden kaçtı. Silah sesleri üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay terinde ilk müdahalesi yapılan yaralı şahıs Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılırken olay yerinden kaçan N.K. ise daha sonra polis ekiplerince yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Etiketler: Yenimahalle, Kırıkkale, Kayseri, Polis, 3. Sayfa
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak Haberler
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
Atatürk ve Mevlana’yı aşağılayan stand-up’çı için yakalama kararı çıkarıldı Haberler
Atatürk ve Mevlana'yı aşağılayan stand-up'çı için yakalama kararı çıkarıldı
İki eşli yaşayan Diagne’nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun
Virüsü izole eden Türk profesör: Bizdeki virüsün bulaşıcılığı fazla Haberler
Virüsü izole eden Türk profesör: Bizdeki virüsün bulaşıcılığı fazla
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü Haberler
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü
Türkiye’nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı Haberler
Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı
Haberler ›› 3. Sayfa ››Kırıkkale'de silahla yaralama - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

18:16: TBMM Genel Kurulu, hafta sonu ve pazartesi de çalışacak - Haberler 18:16: BAĞCILAR'DA BAZI MEYDANLAR, CADDELER VE SOKAKLAR YAYA TRAFİĞİNE KAPATILDI - Haberler 18:13: Koronayı yendi, kalp krizine yenik düştü - Haberler 18:08: Kastamonu'da çıkan yangında 1 kişi öldü - Haberler 18:00: Koronavirüs: Vuhan'da halk karantina sırasında en çok neyi özledi? - Haberler 17:47: Lübnan Başbakanı Diab'dan İsrail'e tepki: İşgallerinize artık sessiz kalmayacağız - Haberler 15:24: Virüsü izole eden profesör: Bizdeki virüsün bulaştırıcılık özelliği fazla 11:31: Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimize sokağa çıkma yasağı gelebilir