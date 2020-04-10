Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kırıkkale'de silahla yaralama

Kırıkkale'de silahla yaralama Yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı Kırıkkale'de aralarında husumet bulunan şahıslar arasında çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı.

10.04.2020 18:55 | Son Güncelleme: 10.04.2020 18:56
Kırıkkale 'de silahla yaralama
Yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı
KIRIKKALE - Kırıkkale'de aralarında husumet bulunan şahıslar arasında çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı.
Edinilen bilgiye göre olay Kayseri-Kırıkkale kara yolu üzerinde bulunan Yenimahalle TOKİ önünde yaşandı. Aralarında daha önceden husumet bulunan N.K. ile A.U., yol üzerinde karşılaştı. Burada tartışmaya başlayan ikiliden N.K. yanında bulundurduğu silahla ateş etti. Olayda A.U. kolundan hafif yaralanırken şüpheli de olay yerinden kaçtı. Silah sesleri üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay terinde ilk müdahalesi yapılan yaralı şahıs Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılırken olay yerinden kaçan N.K. ise daha sonra polis ekiplerince yakalandı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Kırıkkale’de silahla yaralama

Kaynak: İHA

Etiketler: Yenimahalle, Kırıkkale, Kayseri, 3. Sayfa
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak Haberler
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Atatürk ve Mevlana’yı aşağılayan stand-up’çı için yakalama kararı çıkarıldı Haberler
Atatürk ve Mevlana'yı aşağılayan stand-up'çı için yakalama kararı çıkarıldı
Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası konuşuyor Haberler
Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası konuşuyor
Türkiye’nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı Haberler
Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı
Bilim insanları koronavirüsün 3 yeni belirtisini daha ortaya çıkardı Haberler
Bilim insanları koronavirüsün 3 yeni belirtisini daha ortaya çıkardı
İki eşli yaşayan Diagne’nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
Amazon ormanlarında koronavirüse yakalanan çocuk hayatını kaybetti Haberler
Amazon ormanlarında koronavirüse yakalanan çocuk hayatını kaybetti
Haberler ›› 3. Sayfa ››Kırıkkale'de silahla yaralama - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

19:38: Sağlık Bakanı Koca: "Bugüne dek 2 bin 423 hastamız iyileşip taburcu edildi." - Haberler 19:31: Edremit'e 13 Nisan'a kadar özel araç giriş ve çıkışları yasaklandı - Haberler 19:31: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 980 kişi artarak 8 bin 985'e yükseldi - Haberler 19:28: Polislere alkışlı kutlama - Haberler 19:26: Bitlis'te toprağa gömülü silah ve mühimmat ele geçirildi - Haberler 19:15: Fransız bilim insanları koronavirüsün 3 yeni belirtisini daha ortaya çıkardı 19:15: Fransız bilim insanları koronavirüsün 3 yeni belirtisini daha ortaya çıkardı - Haberler 11:12: Yaşlı kadını dolandıran şebeke üyesi, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin