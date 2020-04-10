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Kırıkkale'de silahlı kavga: 1 yaralı

Kırıkkale'de çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

10.04.2020 17:12 | Son Güncelleme: 10.04.2020 17:28
Kırıkkale'de silahlı kavga: 1 yaralı
Kırıkkale 'de çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunan N.K. ile A.U, Kırıkkale- Kırşehir kara yolu Yenimahalle TOKİ Blokları yakınında tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine N.K, tabancayla A.U'ya ateş etti.
Yaralanan A.U, 112 Acil Servis ekibince Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Kavganın ardından kaçan N.K, polis ekiplerince kent merkezinde yakalandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Yenimahalle, Kırıkkale, Kırşehir, Güncel
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