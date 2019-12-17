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Kırıkkale'de sis ulaşımı yavaşlattı

KIRIKKALE'de etkili olan yoğun sis, ulaşımı yavaşlattı.

17.12.2019 11:17 | Son Güncelleme: 17.12.2019 11:17Kırıkkale'de sis ulaşımı yavaşlattı

KIRIKKALE'de etkili olan yoğun sis, ulaşımı yavaşlattı.

Kentte sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oldu. Şehri kaplayan sis tabakası, ulaşımı da olumsuz etkiledi. 46 ilin geçiş noktasında yer alan 'de sürücüler, sis nedeniyle zor anlar yaşadı. Kayseri-Kırıkkale, Samsun-Kırıkkale karayollarında görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü. Sürücüler, görüş mesafesinin düştüğü noktalarda yavaş ilerledi. Güzergahlarda önlemlerini artıran trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.



Kırıkkale, Sabah, Güncel

Kaynak: DHA

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