Kırıkkale'de Siyasiler Oylarını Kullandı

Kaynak: İHA

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde AK Parti Kırıkkale Belediye Başkan Adayı Mehmet Saygılı ve İl Başkanı Nuh Dağdelen oylarını kullandı.Kırıkkale Leyla İsa Aktuğ Ortaokulu 1247 No'lu sandıkta oyumuzu kullandığını belirten AK Parti Kırıkkale Belediye Başkan Adayı Mehmet Saygılı, "Allah hayırlı uğurlu etsin. Sandık başında görevli arkadaşlarımıza kolaylıklar diliyorum" dedi.Demokratik hakkımız ve seçme görevimizi yerine getirdiklerini ifade eden AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen ise "Oyumuzu Şehitler Ortaokulu'nda 1088 numaralı sandıkta oyumuzu kullandık. Rabb'im hayırlara vesile etsin inşallah" diye konuştu. - KIRIKKALE