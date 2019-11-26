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Kırıkkale'de son bir ayda 408 işletme denetlendi

Kırıkkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince son bir ayda 408 işletme denetimi, 34 numune alımı ve 16 alo gıda ihbarına işlem yapıldığı bildirildi.

26.11.2019 13:34 | Son Güncelleme: 26.11.2019 13:39Kırıkkale'de son bir ayda 408 işletme denetlendi
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince son bir ayda 408 işletme denetimi, 34 numune alımı ve 16 alo gıda ihbarına işlem yapıldığı bildirildi.

Gıda güvenliği ve tüketiciye sağlıklı gıda arzının sürdürülebilirliğinin sağlanması adına, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem kanunu gereği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince son bir aylık süreçte 408 işletme denetimi, 34 numune alımı, 16 alo gıda ihbarına işlem ve eğitim toplantılarının yapıldığı bildirildi.

Kırıkkale'de gıda sektöründe faaliyet gösteren üreticilerimize Gıda Güvenilirliği ve İyi Hijyen Uygulamaları eğitimleri verilmeye devam ediyor. İl merkezindeki lokanta ve kasap gibi esnaflarla bir araya gelen İl Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz, "Amacımız üreticimizden tüketicimize kadar bu sektörün her aşamasında bilinçlenmeyi sağlamak. Bu konuda yapılacak eğitimler de en az denetimler kadar önemli. Eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarımızla üreticimizin yanında olduğumuz gibi denetim çalışmalarımızla da tüketicimizin haklarının savunucusuyuz. Denetim ekiplerimiz, tüketicinin daha sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi için saat gözetmeksizin çalışmaktadır. 7/24 aktif olan Alo 174 Gıda hattımıza her türlü şüpheli durum için ihbar yapılabilir. Son bir aylık süreçte 408 işletme denetimi, 34 numune alımı, 16 alo gıda ihbarına işlem, ve 2 adet eğitim yapılmıştır" dedi.

Ayrıca eğitimlere, Gıda Güvenliği Bilgi Sistemine göre risk esaslı değerlendirme ile toplu tüketim yerleri, okul kantinleri ve bu işletmelere ham madde sunan kasaplar gibi kritik noktalardan başlandığını dile getirirken Yılmaz, eğitim toplantılarının fırıncı esnafı ve okul kantincileri gibi sektörlerde de yapıldığını söyledi. - KIRIKKALE

Kırıkkale, Güncel

Kaynak: İHA

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