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Kırıkkale'de su faturalarına korona virüs tedbiri

Kırıkkale Belediyesi, sayaç okuma ve faturalandırma işlemlerini 3 ay süre ile durdurdu.

03.04.2020 18:28 | Son Güncelleme: 03.04.2020 18:28
Kırıkkale'de su faturalarına korona virüs tedbiri
Kırıkkale Belediyesi, sayaç okuma ve faturalandırma işlemlerini 3 ay süre ile durdurdu.

Kırıkkale'nin dört bir yanında temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları 7/24 devam ederken, yeni tedbirler de bir bir hayata geçiriliyor. Kent genelinde "Evde Kal Kırıkkale" çağrısıyla farkındalık oluşturan Kırıkkale Belediyesi, sayaç okuma ve faturalandırma işlemlerini 3 ay süre ile durdurdu. Alınan kararda faturaların sistemsel olarak 3 ay süresince son 2 yılın ilgili ayına ait tüketim ortalamaları alınarak faturalandırma işlemi yapılacağı belirtildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Etiketler: Kırıkkale, Güncel
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