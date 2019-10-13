Haberler » Güncel » Kırıkkale'de, su kanalına devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Kırıkkale'de, su kanalına devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

KIRIKKALE'de, kontrolden çıkan otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

13.10.2019 00:41Kırıkkale'de, su kanalına devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

KIRIKKALE'de, kontrolden çıkan otomobilin su kanalına  devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kırıkkale- Kırşehir karayolunun Hasandede köyü yakınlarında meydana geldi. Macit Evmez (26) yönetimindeki 06 BIV 790 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı şeride geçerek su kanalına devrildi. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Mehmet (56), Nafiye (47) ve Ayten Evmez (55) ile Ayşe Damlıbağ (56) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi ile Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



Kırıkkale, Kırşehir, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:50 Husumetli iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı
00:42 Öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı'na Komando Marşı ile destek
00:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile görüştü
00:46 Cumhurbaşkanı erdoğan borıs johnson ile görüştü
00:45 Barış Pınarı Harekatı'nda 'fosfor bombası kullanıldı' dezenformasyonu
00:42 Samsun'da narkotik uygulaması: 12 gözaltı
00:42 flash!
13.10.2019 00:51:22