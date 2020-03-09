Kırıkkale'de şubat ayında 3 bin 541 kadına sağlık eğitimi verildi
Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğünce 2020 yılı çalışmaları çerçevesinde başlatılan "Her anne bir dünya" adlı proje kapsamında şubat ayında 3 bin 541 kadına sağlık eğitimi verildi.
09.03.2020 11:34 | Son Güncelleme: 09.03.2020 11:34
Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğünce 2020 yılı çalışmaları çerçevesinde başlatılan "Her anne bir dünya" adlı proje kapsamında şubat ayında 3 bin 541 kadına sağlık eğitimi verildi.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, anne, anne adayı ve tüm kadınlara yönelik, bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan hastalık yükünün azaltılması, hastalıklarda erken teşhis ve tedavi başarısının arttırılması, hastalıklardan korunma ve sağlıklı yaşam becerilerinin kazandırılması, sağlık okuryazarlığı, sağlık bilinci seviyesinin yükseltilerek ortalama yaşam kalitesinin arttırılması yönünde sağlık eğitimi verildiği belirtildi.
Açıklamada, "Proje kapsamında 355 kişiye meme kanseri, 305 kişiye serviks kanseri, 274 kişiye kolorektal kanser, 58 kişiye meme kanseri taraması, 121 kişiye üreme sağlığı, 109 kişiye cinsel yolla bulaşan hastalıklar, 10 kişiye normal doğum, 13 kişiye anne sütü ve emzirmenin önemi, 140 kişiye lohusa sağlığı, 805 kişiye sağlıklı beslenme, 340 kişiye fiziksel aktivite ve hareketli yaşam, 418 kişiye obezitenin önlenmesi, 42 kişiye kadına yönelik şiddet, 551 kişiye tütün ve tütün ürünlerinin kullanımının önlenmesi konularında toplam 3 bin 541 kadına eğitim verildi." ifadelerine yer verildi.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, anne, anne adayı ve tüm kadınlara yönelik, bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan hastalık yükünün azaltılması, hastalıklarda erken teşhis ve tedavi başarısının arttırılması, hastalıklardan korunma ve sağlıklı yaşam becerilerinin kazandırılması, sağlık okuryazarlığı, sağlık bilinci seviyesinin yükseltilerek ortalama yaşam kalitesinin arttırılması yönünde sağlık eğitimi verildiği belirtildi.
Açıklamada, "Proje kapsamında 355 kişiye meme kanseri, 305 kişiye serviks kanseri, 274 kişiye kolorektal kanser, 58 kişiye meme kanseri taraması, 121 kişiye üreme sağlığı, 109 kişiye cinsel yolla bulaşan hastalıklar, 10 kişiye normal doğum, 13 kişiye anne sütü ve emzirmenin önemi, 140 kişiye lohusa sağlığı, 805 kişiye sağlıklı beslenme, 340 kişiye fiziksel aktivite ve hareketli yaşam, 418 kişiye obezitenin önlenmesi, 42 kişiye kadına yönelik şiddet, 551 kişiye tütün ve tütün ürünlerinin kullanımının önlenmesi konularında toplam 3 bin 541 kadına eğitim verildi." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA
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