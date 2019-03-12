Kırıkkale'de Sürek Avı

Keskin
ilçesinde 2017 yılında bugüne kadar sürek avında 239 yaban domuzu avlandı.
Keskin Kara ve Su Avcıları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Hacı Benzer Türe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırıkkale
Şube Müdürlüğü denetiminde sürek avı düzenlendiğini söyledi.
Düzenlenen sürek avlarında 2017 yılından bugüne kadar 239 yaban domuzunun avlandığını belirten Türe, şöyle konuştu:
"Derneğimize kayıtlı 108 avcı her yıl sürek avı yapmaktadır. İlçemiz sınırları içerisinde doğal yaşam alanlarını ve yaban hayatlarının devamlılığını sağlamak için gerekli çalışmalar yapmaktayız. Avcıların yıllık vize işlemleri ve gerekli evrak işlemleri derneğimiz tarafından yapılmaktadır. 2019 yılı içerisinde talepler üzerine 6 kez sürek avı düzenlenmiştir."
Doğa Koruma ve Milli Parklar, Keskin, Kırıkkale, Güncel
Kaynak: AA