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Kırıkkale'de SYDV Çağrı Merkezi göreve başladı

Kırıkkale Valiliğince ihtiyaç sahibi vatandaşlar için oluşturulan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Çağrı Merkezi görevine başladı.

14.04.2020 10:48 | Son Güncelleme: 14.04.2020 11:17
Kırıkkale'de SYDV Çağrı Merkezi göreve başladı

Kırıkkale Valiliğince ihtiyaç sahibi vatandaşlar için oluşturulan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Çağrı Merkezi görevine başladı.

Vatandaş müracaatlarının daha hızlı ve kolay alınması, taleplerin en kısa sürede yerine getirilmesi amacıyla Vali Yunus Sezer'in talimatı ile kurulan merkezde 10 kişi görev yapıyor.

Vali Sezer, yaptığı açıklamada, ihtiyaç sahibi vatandaşlara daha kaliteli hizmet vermek, kişilerin sosyal yardımlara daha kolay, etkin ve rahat ulaşmasını sağlamak amacıyla çağrı merkezi oluşturduklarını belirtti.

Vatandaşların kendilerine hızlı ulaşabilmelerini sağlamayı amaçladıklarını aktaran Sezer, "Gelen taleplere en kısa sürede cevap verebilmek ve ihtiyaçları karşılayabilmek için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde çağrı merkezi oluşturduk." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar, çağrı merkezine 0 318 224 25 62 ya da 0 545 466 95 31 numaralı WhatsApp hattından mesajla başvuru yapabilecek.

Kaynak: AA

Etiketler: Yunus Sezer, Kırıkkale, Güncel
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