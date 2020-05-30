Kırıkkale'de tarım işçileri için "konteyner kent" kuruldu

Tarımsal faaliyetlerde bulunmak üzere Kırıkkale'ye gelen mevsimlik işçilerinin hijyenik ortamda barınma ihtiyaçlarını karşılamak, sosyal izolasyonlarını ve sağlık durumlarını takip edebilmek amacıyla "Tarım Kent Projesi" hayata geçirildi.

30.05.2020 10:34 | Son Güncelleme: 30.05.2020 10:40
Tarımsal faaliyetlerde bulunmak üzere Kırıkkale'ye gelen mevsimlik işçilerinin hijyenik ortamda barınma ihtiyaçlarını karşılamak, sosyal izolasyonlarını ve sağlık durumlarını takip edebilmek amacıyla "Tarım Kent Projesi" hayata geçirildi.
Ahiler Kalkınma Ajansınca desteklenen proje kapsamında Balışeyh ilçesine gelen tarım işçileri için 29 konteynerin yer aldığı yaşam alanı oluşturuldu. Çocuklar için park ve temel ihtiyaçların karşılanacağı donatıların bulunduğu konteyner kentin Kırıkkale'de diğer tarım işçilerinin bulunduğu bölgelerde de yapılması planlanıyor.
Vali Yunus Sezer, Balışeyh Kaymakam Vekili Kübra Kaplan ve Belediye Başkanı Ali Dedelioğlu ile konteyner kenti ziyaret ederek, tarım işçilerinin taleplerini dinledi, çocuklara çikolata hediye etti.
Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, tarım sezonunda kente başka illerden özellikle de Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden gelen tarım işçilerinin iyi koşullarda barınamadığını söyledi.
Özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) süreciyle daha iyi koşullarda hayatlarını sürdürebilmeleri ve temel insani ihtiyaçlarını karşılamaları için Valilik ve Balışeyh Kaymakamlığının "Tarım Kent Projesi"ni başlattığını aktaran Sezer, şöyle konuştu:
"Bu kapsamda ilk etapta Balışeyh'te bulunan tarım işçilerimize konteyner kent oluşturarak çadırlardan buraya aldık. Şu anda 30'a yakın konteyner oluşturuldu. Proje Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından desteklendi. Çocuklar için çocuk parkı da var. Projenin ikinci aşamasında da ilimizdeki tüm tarım işçilerimizin aynı şartlarda, daha iyi koşullarda hayatlarını sürdürebilmeleri için de projenin devamını hazırlıyoruz. Belki bu yıl yetişmeyebilir ama önümüzdeki yıl ilimizdeki bütün tarım işçilerinin konteyner kent gibi benzer yapılarda ikamet etmelerini sağlayacağız."
Sezer, konteyner kentlere İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kanalıyla da çocuklara destek vereceklerini belirterek, vatandaşların yaşam kalitelerini en üst düzeye çıkarmalarını amaçladıklarını kaydetti. Kırıkkale’de tarım işçileri için ’konteyner kent’ kuruldu

Kaynak: AA

Etiketler: Kırıkkale, Balışeyh, Güncel, Haber

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