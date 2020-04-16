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Kırıkkale'de tıbbi atıklar sterilizasyon işlemleri sonrası bertaraf ediliyor

Kırıkkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kullanımı artan tıbbi atıklar, Kırıkkale Katı Atık Birliği Entegre Tesisinde özenle sterilizasyon işlemleri yapıldıktan sonra bertaraf ediliyor.

16.04.2020 10:50 | Son Güncelleme: 16.04.2020 10:56
Kırıkkale'de tıbbi atıklar sterilizasyon işlemleri sonrası bertaraf ediliyor
Kırıkkale 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kullanımı artan tıbbi atıklar, Kırıkkale Katı Atık Birliği Entegre Tesisinde özenle sterilizasyon işlemleri yapıldıktan sonra bertaraf ediliyor.
Kırıkkale Belediyesinden yapılan açıklamada, sağlık kuruluşlarından alınan tıbbi atıklar ve karantina bölgelerinden toplanan tüm atıkların Tıbbi Atıklar Kontrolü Yönetmeliği kapsamında halk sağlığı ve çevre sağlığı dikkate alınarak bertaraf edildiği belirtildi.
Tıbbi atık aracı ile toplanan atıkların sterilizasyon işlemine tabi tutulduğu aktarılan açıklamada, "Koronavirüs ile enfekte olmuş ve karantinaya alınmış kişilerin de kullandığı tüm atıklar tıbbi atık olarak nitelendirilerek, entegre tesiste her gün uygun koşullar altında bertaraf edilmektedir. Ayrıca tıbbi atıkları toplayan araçlar da dezenfekte ediliyor." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Kırıkkale, Güncel
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