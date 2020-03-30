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Kırıkkale'de trafik kazası : 1 yaralı

Kırıkkale'de kontrolden çıkan bir otomobilin refüje çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

30.03.2020 16:30 | Son Güncelleme: 30.03.2020 16:30
Kırıkkale'de trafik kazası : 1 yaralı
Kırıkkale 'de kontrolden çıkan bir otomobilin refüje çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, öğlen saatlerinde merkez Millet Bulvarında meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, 71 AAU 427 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaca çarptı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Tedaviyi kabul etmeyen sürücü olay yerinden kendi imkanları ile ayrılırken araçta maddi hasar oluştu. Kısa süreli tek şeritten kontrollü olarak sağlanan trafik de aracın çekilmesi sonrasında normale döndü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Etiketler: Kırıkkale, 3. Sayfa
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