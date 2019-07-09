09.07.2019 19:02
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Kırıkkale'de trafik kazası: 2'si çocuk 6 yaralı

Kırıkkale

Kırıkkale'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 6 kişi yaralandıKaza, Kırıkkale-Çorum karayolunun 22. kilometresinde meydana geldi.

Kırıkkale'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 6 kişi yaralandı

Kaza, Kırıkkale- Çorum karayolunun 22. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde ilerleyen Yusuf Bağdatlı idaresindeki 34 TR 3353 plakalı hafif ticari araç köpeğe çarpmamak için fren yapınca, Hasan Saçkesen'in kullandığı 68 ET 590 plakalı otomobil arkadan çarptı.

Araçlarda bulunan yolculardan; H.K. (4), F.S. (52), F.D. (84), M.M.Ö. (5), S.Ö. (26) ve S.K. (27) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla il merkezindeki hastanelerle kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRIKKALE
Kaynak: İHA
Kırıkkale, Çorum, 3. Sayfa

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