Haberler» 3. Sayfa» Haber

Kırıkkale'de trafik kazası: 3'ü çocuk 6 yaralı

Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin toprak zemine çakılması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

06.08.2019 17:25 Kırıkkale'de trafik kazası: 3'ü çocuk 6 yaralı
Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin toprak zemine çakılması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, 15.30 sıralarında Kırıkkale- Yozgat karayolu üzerindeki Çerikli beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammer Terzi idaresindeki 34 KT 3657 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak toprak zemine çakıldı. Olay yerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan E. T. (36), E.T.M. (34), Z.N.M. (6), A.T.(4), E.K.M. (2) ve B.T. (59) sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı. - KIRIKKALE

Kırıkkale, Yozgat, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
17:58   Süt tankeri ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü
17:56   Siirt'te park halindeki ambulans alev aldı
17:51   Kağıthane'de camiyi kundaklayan şahıs yakalandı
17:48   Sivas'ta KKKA hastalığı şüphesi ile ölüm
17:48   Amonyak gazından zehirlenen işçilere ziyaret
17:46   Şırnak'ta kaçak trafo operasyonuna engel
17:46   Park kavgası taraflarında "Polise saldırı ve Cumhurbaşkanına hareket yok" açıklaması