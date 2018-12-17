Kırıkkale'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

Kırıkkale
'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Hülya Masum
idaresindeki 34 HH 7058 plakalı otomobil, Kırıkkale- Samsun
kara yolu Osmangazi
kavşağında Oğuz Göçer yönetimindeki 71 S 0006 plakalı servis minibüs ve henüz sürücüsü belirlenemeyen 71 EP 561 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler Masum ve Göçer ile Büşra Göçer yaralandı.
Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.
Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Masum,Kırıkkale
Kaynak: AA