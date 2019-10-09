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Kırıkkale'de trafik kazası: 3 yaralı

Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

09.10.2019 23:43Kırıkkale'de trafik kazası: 3 yaralı
Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kaletepe Mahallesi 999. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Neşet Ü. idaresindeki 71 T 0426 plakalı otomobil ile ismi öğrenilemeyen 71 FF 030 plakalı otomobilin çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında N.T, H.T. ve S.Ü. yaralandı. Olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza yaptıktan sonra olay yerinden kaçan 71 FF 030 plakalı otomobil sürücüsünün yakalanması için de polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KIRIKKALE

Kırıkkale, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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