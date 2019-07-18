Kırıkkale'de trafik kazası: 4 yaralı

Kırıkkale
'nin Keskin
ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Sadi Öztürk (33) idaresindeki 06 DH 1692 plakalı otomobil, Kırıkkale- Kırşehir
kara yolunun 38. kilometresi Yeniyapan köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.
Sürücü ile araçta bulunan eşi Esra (33), çocukları Beyza (9) ve Betül Öztürk (7) yaralandı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Keskin Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumların iyi olduğu öğrenildi.