Haberler» 3. Sayfa» Haber

Kırıkkale'de trafik kazası: 5 yaralı

Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

20.07.2019 08:10 Kırıkkale
Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale- Ankara karayolu 2. Kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Karagöz idaresindeki 71 AK 112 plakalı otomobil, Ömer Akalın'ın (43) kullandığı 08 BA 029 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada yaralanan sürücü Akalın ile yolculardan İbrahim Akalın (47), Fatma Akalın (49), Havva Yeniçırak (57) ve Ayşe Badaloğlu (23), yaralandı. Olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yaralılar ambulanslarla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRIKKALE
Kaynak: İHA
Kırıkkale, Ankara, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
09:04   Kuzey Marmara otoyolunda tekeri patlayan otobüs bariyerlere çıktı: 5 yaralı
08:58   Adana'da içki operasyonu
08:53   Vatandaşlar çuval sandı, sudan yaşlı kadının cesedi çıktı
08:51   Sahte MİT'çi ve komutan tutuklandı
08:27   Akyurt'ta Uyuşturucu Operasyonu
08:26   Tufanbeyli'deki silahlı kavgada yaralanan 2 çocuktan çocuktan biri hayatını kaybetti
08:26   Nallıhan'a araç yangını büyümeden söndürüldü