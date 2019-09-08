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Kırıkkale'de trafik kazası: 5 yaralı

Kırıkkale'de seyir halindeki bir otomobilin yol kenarında park halinde bulunan otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

08.09.2019 20:42 Kırıkkale'de trafik kazası: 5 yaralı
Kırıkkale'de seyir halindeki bir otomobilin yol kenarında park halinde bulunan otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale- Kırşehir karayolunun 7. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Üzeyir Yiğit idaresindeki 06 HB 7343 plakalı otomobil, park halindeki Zafer Çetin'in kullandığı 38 AJ 578 plakalı otomobile çarptı. Kazada, her iki otomobil sürücüsü ile yolculardan Güllü, Zübeyir ve Server Çetin yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. - KIRIKKALE

Kırıkkale, Kırşehir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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